Un corto circuito e la farmacia va a fuoco | danni per migliaia di euro
Si è trattato di un corto circuito. Questa la causa dell'incendio che ha distrutto ieri sera la Pharmasanitaria Fuscone in via Roma, a Melito. Il rogo, divampato poco prima delle 22, ha provocato danni ingenti e mandato in fumo migliaia di euro di prodotti per la prima infanzia.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: corto - circuito
Matteo Piantedosi e la Libia: «Nessun respingimento, è stato un corto circuito protocollare»
Mussolini censurato dalla Russia: in Italia il dissenso va in corto circuito
Macchinario va in corto circuito in un negozio di via Cesare Battisti e innesca un principio d'incendio
Meloni: «Gli occupanti della Sapienza? Figli di papà dei centri sociali. Un cortocircuito della sinistra» - X Vai su X
Cosimo Di Livello Alto Brand. . Corto circuito - facebook.com Vai su Facebook
A fuoco i contatori del condominio, fumo invade il vano scale. Paura per i residenti - Momenti di apprensione nel primo pomeriggio in una palazzina della zona 167 di Nardò. Secondo lecceprima.it
Corto circuito, a fuoco sottotetto di casa con tre famiglie - Quattro ore di lavoro, due squadre di vigili del fuoco impegnate strenuamente, una di Urbino e una di Pesaro con tanto di scala allungabile, per domare un incendio che si era sviluppato nel tetto di ... Da ilrestodelcarlino.it