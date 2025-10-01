Un corto circuito e la farmacia va a fuoco | danni per migliaia di euro

Si è trattato di un corto circuito. Questa la causa dell'incendio che ha distrutto ieri sera la Pharmasanitaria Fuscone in via Roma, a Melito. Il rogo, divampato poco prima delle 22, ha provocato danni ingenti e mandato in fumo migliaia di euro di prodotti per la prima infanzia.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

