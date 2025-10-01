Un convegno triennale per valorizzare il centro l’economia e la sicurezza

Forza Italia, con il capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi, e Popolo e Libertà Modena, con il segretario provinciale Bruno Rinaldi, avanzano all’Amministrazione Comunale di Modena la proposta "di istituire, con cadenza triennale, un convegno ’ Crea Modena ’ dedicato alla promozione reale e concreta della città e del suo centro storico". La proposta si fonda sulla convinzione che "la valorizzazione di Modena non possa più basarsi su schemi vecchi di trent’anni. Oggi il contesto economico, commerciale, turistico e culturale è profondamente mutato. I centri storici soffrono di desertificazione commerciale: molte piccole attività chiudono o vengono sostituite da grandi catene, riducendo l’identità urbana e indebolendo l’attrattività della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un convegno triennale per valorizzare il centro, l’economia e la sicurezza"

In questa notizia si parla di: convegno - triennale

#News si è svolto questa mattina, sabato 27 settembre, al Castello di Monteruzzo il convegno "PSICOMOTRICITÀ: UNA SCIENZA, UN'ARTE, UNA CURA" organizzato da IPSE - Istituto Psicologico Europeo per presentare le finalità della Scuola Triennale di Ps - facebook.com Vai su Facebook

"Un convegno triennale per valorizzare il centro, l’economia e la sicurezza" - Forza Italia, con il capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi, e Popolo e Libertà Modena, con il segretario provinciale Bruno Rinaldi, avanzano all’Amministraz ... Segnala msn.com

Terzo settore: Mcl, a Roma il 1° ottobre un convegno con i viceministri Bellucci e Leo. Luzzi (presidente), “deve essere valorizzato nella sua interezza” - Sarà dedicato a “Il Terzo settore opportunità per il Paese” il convegno che si terrà mercoledì 1° ottobre, a Roma, presso la sala Marco Biagi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, per in ... Come scrive agensir.it