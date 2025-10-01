Un chupito di saké sbornia mattutina | Marquez racconta la festa per il titolo È andato nel solito locale karaoke a Tokyo

Un brindisi a base di saké e una serata nel solito locale in Giappone: “È già il quarto titolo che festeggio lì e andiamo sempre allo stesso perché è l’unico vicino all’aeroporto. Abbiamo bevuto un bicchierino di saké, la mattina dopo ci siamo beccati una sbornia”. Così Marc Marquez ha festeggiato la vittoria del titolo di MotoGp conquistato nel weekend appena trascorso, il settimo della sua storia nella categoria (il nono totale), come Valentino Rossi. Lo spagnolo è tornato a vincere un mondiale per la prima volta dopo l’infortunio del 2020 e ha voluto improvvisare una festa con amici e team a distanza di qualche ora dal trionfo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

