Un chilo di hashish in casa In due patteggiano la pena
Le fiamme gialle scovano un chilo di hashish nella camera da letto di una abitazione, e in due patteggiano per l’accusa di spaccio. Due civitanovesi erano finiti nei guai lo scorso febbraio, dopo un controllo svolto in una casa dalla Guardia di finanza. Si tratta di un operaio di 39 anni, Giovanni Ottavianelli, e Luca Lepretti, di 31 anni. La mattina del 16 febbraio scorso i finanzieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Francesco Magliocco, stavano svolgendo degli accertamenti specifici contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano fermato e controllato il 39enne, e poi avevano perquisito anche la sua abitazione con la partecipazione di Hanima, il cane antidroga delle fiamme gialle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: chilo - hashish
Trovato con panetti di hashish per quasi mezzo chilo, finisce nei guai un 27enne
Oltre un chilo di hashish in auto: in manette tre ragazzi
Gli trovano in casa oltre un chilo di hashish insieme a cocaina e marijuana: uomo in arresto
Nascondeva mezzo chilo di hashish nel frigo di casa, 41enne arrestato grazie ai cani antidroga https://ift.tt/RAj0MVt https://ift.tt/FwdrKxi - X Vai su X
Doppio intervento della polizia: corriere fermato con oltre un chilo di cocaina purissima al casello di Valsamoggia e due giovani arrestati in piazza della Pace con hashish e contanti - facebook.com Vai su Facebook
Un chilo di hashish in casa. In due patteggiano la pena - Ieri il processo ai civitanovesi fermati dalla Guardia di finanza a febbraio. Segnala ilrestodelcarlino.it
Sorpreso con due chili di hashish - Li aveva in casa un incensurato di Verrayes, 30 anni, finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio. Come scrive rainews.it