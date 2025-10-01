Le fiamme gialle scovano un chilo di hashish nella camera da letto di una abitazione, e in due patteggiano per l’accusa di spaccio. Due civitanovesi erano finiti nei guai lo scorso febbraio, dopo un controllo svolto in una casa dalla Guardia di finanza. Si tratta di un operaio di 39 anni, Giovanni Ottavianelli, e Luca Lepretti, di 31 anni. La mattina del 16 febbraio scorso i finanzieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Francesco Magliocco, stavano svolgendo degli accertamenti specifici contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano fermato e controllato il 39enne, e poi avevano perquisito anche la sua abitazione con la partecipazione di Hanima, il cane antidroga delle fiamme gialle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un chilo di hashish in casa. In due patteggiano la pena