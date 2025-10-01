Un centro europeo per l’IA Bologna elabora una proposta Nobel e studiosi a confronto
L’Europa deve dotarsi di un proprio centro di riferimento sull’ IA e occorre individuare il modello istituzionale più idoneo a garantire una visione scientifica di lungo periodo, l’eccellenza della ricerca e un contributo decisivo alla competitività e all’innovazione europee. E Bologna si candida a ospitare tale centro. Un gruppo di grandi esperti europei nel campo dell’ intelligenza artificiale si il 9 ottobre, alle 16, presso la Sala dell’VIII Centenario dell’Alma Mater con l’obiettivo di tracciare una proposta comune per la creazione di un nuovo Centro Europeo di Ricerca per l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
