Un Cantuccio di Pace un NO alla guerra e un aiuto a Emergency nelle piazze di Padova e provincia

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per celebrare la Giornata del Dono, dal 3 al 5 ottobre Emergency sarà in Provincia di Padova con “Un Cantuccio di Pace”. Oltre 2mila i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cantuccio - pace

cantuccio pace no guerraUn cantuccio come segno di pace: in vendita in 400 piazze italiane - Un gesto di solidarietà in sostegno di Emergency per il suo impegno medico a Gaza in occasione della Giornata del dono, il 4 ottobre ... Secondo repubblica.it

Papa Leone XIV: "La pace comincia da ognuno di noi, no alla guerra delle parole" - "La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri; e, in questo senso, il modo in cui comunichiamo e' di fondamentale importanza: ... Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Cantuccio Pace No Guerra