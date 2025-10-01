Un Cantuccio di Pace un NO alla guerra e un aiuto a Emergency nelle piazze di Padova e provincia
Per celebrare la Giornata del Dono, dal 3 al 5 ottobre Emergency sarà in Provincia di Padova con “Un Cantuccio di Pace”. Oltre 2mila i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
