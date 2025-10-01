Tempo di lettura: 3 minuti A Casertavecchia prende il via la nuova edizione di Un Borgo di Libri, con il secondo fine settimana dedicato al tema Odissee: gli appuntamenti si svolgeranno il 3, 4 e 5 ottobre, con un secondo turno il 10, 11 e 12 ottobre. La manifestazione animerà le chiese e le piazze del borgo medievale, proponendo incontri, performance e laboratori rivolti a un pubblico ampio e trasversale. Venerdì: poesia e giallo nella Chiesa dell’Annunziata. Il programma si aprirà venerdì 3 con un duetto di giallisti nella Chiesa dell’Annunziata: Francois Morlupi e Paolo Forcellini dialogheranno con Alessandro Tartaglione, affiancati da Stefania Lanni e Biagio Narciso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - «Un Borgo di Libri» riparte a Casertavecchia: tre giorni di “Odissee” tra poesia, teatro e laboratori