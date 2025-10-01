Un Borgo di Libri riparte a Casertavecchia | tre giorni di Odissee tra poesia teatro e laboratori
Tempo di lettura: 3 minuti A Casertavecchia prende il via la nuova edizione di Un Borgo di Libri, con il secondo fine settimana dedicato al tema Odissee: gli appuntamenti si svolgeranno il 3, 4 e 5 ottobre, con un secondo turno il 10, 11 e 12 ottobre. La manifestazione animerà le chiese e le piazze del borgo medievale, proponendo incontri, performance e laboratori rivolti a un pubblico ampio e trasversale. Venerdì: poesia e giallo nella Chiesa dell’Annunziata. Il programma si aprirà venerdì 3 con un duetto di giallisti nella Chiesa dell’Annunziata: Francois Morlupi e Paolo Forcellini dialogheranno con Alessandro Tartaglione, affiancati da Stefania Lanni e Biagio Narciso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: borgo - libri
Un Borgo di Libri 2025 inaugura a Casertavecchia le «Odissee»: viaggio tra memoria e presente
Alberona: da domani “Libri nel borgo” Fino a martedì
Alberona ospita la rassegna ‘Libri nel Borgo’
#unborgodilibri #inedicola #ilmattino Il Mattino pubblica un bel pezzo di Maria Beatrice Crisci su «Un borgo di Libri» e «Il fiume scomparso»: ultimo appuntamento di domenica 28, mentre ci prepariamo al prossimo fine settimana: 3/4 e 5 ottobre, ogni giorno da - facebook.com Vai su Facebook
A Casertavecchia torna il Festival 'Un Borgo di Libri'. Domani il via nella Chiesa dell'Annunziata del borgo medioevale #ANSA - X Vai su X
A Casertavecchia si apre "Un Borgo di Libri": il tema di quest'anno sarà le 'Odissee' - Sarà oggi, 25 settembre, nella chiesa dell’Annunziata di Casertavecchia la prima di “Un Borgo di Libri 2025” alle 19: nove giorni di festival e trentatré incontri. Da casertanews.it
A Casertavecchia torna il Festival 'Un Borgo di Libri' - È il Festival "Un Borgo di Libri 2025", che partirà il 25 settembre nella chiesa dell'Annunziata di Casertavecchia. ansa.it scrive