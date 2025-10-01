Un Borgo di Libri riparte a Casertavecchia | tre giorni di Odissee tra poesia teatro e laboratori

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti A Casertavecchia prende il via la nuova edizione di Un Borgo di Libri, con il secondo fine settimana dedicato al tema Odissee: gli appuntamenti si svolgeranno il 3, 4 e 5 ottobre, con un secondo turno il 10, 11 e 12 ottobre. La manifestazione animerà le chiese e le piazze del borgo medievale, proponendo incontri, performance e laboratori rivolti a un pubblico ampio e trasversale. Venerdì: poesia e giallo nella Chiesa dell’Annunziata. Il programma si aprirà venerdì 3 con un duetto di giallisti nella Chiesa dell’Annunziata: Francois Morlupi e Paolo Forcellini dialogheranno con Alessandro Tartaglione, affiancati da Stefania Lanni e Biagio Narciso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

un borgo di libri riparte a casertavecchia tre giorni di odissee tra poesia teatro e laboratori

© Anteprima24.it - «Un Borgo di Libri» riparte a Casertavecchia: tre giorni di “Odissee” tra poesia, teatro e laboratori

In questa notizia si parla di: borgo - libri

Un Borgo di Libri 2025 inaugura a Casertavecchia le «Odissee»: viaggio tra memoria e presente

Alberona: da domani “Libri nel borgo” Fino a martedì

Alberona ospita la rassegna ‘Libri nel Borgo’

borgo libri riparte casertavecchiaA Casertavecchia si apre "Un Borgo di Libri": il tema di quest'anno sarà le 'Odissee' - Sarà oggi, 25 settembre, nella chiesa dell’Annunziata di Casertavecchia la prima di “Un Borgo di Libri 2025” alle 19: nove giorni di festival e trentatré incontri. Da casertanews.it

borgo libri riparte casertavecchiaA Casertavecchia torna il Festival 'Un Borgo di Libri' - È il Festival "Un Borgo di Libri 2025", che partirà il 25 settembre nella chiesa dell'Annunziata di Casertavecchia. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Borgo Libri Riparte Casertavecchia