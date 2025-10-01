Un attivista della Flotilla | Attacco imminente non faremo resistenza

David Adler, uno degli attivisti che fa parte della Flotilla ed è co-coordinatore generale di "Progressive international", un'organizzazione internazionale che riunisce le organizzazioni politiche progressiste, spiega su X che le minacce della scorsa notte alle navi "sono l'anticipo di ciò che. 🔗 Leggi su Today.it

Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo

Attivista Flotilla, 'causa ad Israele per sequestro'

"Sequestro illegale". L'attivista pro Pal della Freedom Flotilla fa causa a Israele

Bruno #Vespa all'attivista della #Flotilla: "Vi fidate di Pizzaballa o no? Se vi fidate perchè non gli date gli aiuti?" L'attivista: "La natura della missione è di aprire un canale diretto" Vespa: "Posso dire quindi che non ve ne fotte niente di dare aiuti alle persone? Sa - X Vai su X

Sono ore decisive per la Global Sumud Flotilla. «Siamo a meno di cento miglia nautiche dalla possibile zona di intercettazione - spiega l’attivista italiano Tony La Piccirella da una delle imbarcazioni - il ministro della Difesa ci ha appena comunicato che a fine - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, le notizie in diretta | Gli attivisti: «Incrociati rimorchiatori israeliani, attacco imminente». Il Copasir monitora la situazione - La Flotilla è entrata nella «zona rossa» nella serata tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre: la marina militare israeliana ha cominciato a prepararsi per prendere il controllo delle navi ben ... Segnala corriere.it

Flotilla nella zona a rischio, meno di 130 miglia da Gaza. 'Incrociati due rimorchiatori israeliani' - Attivista a bordo: 'Notte insonne, attività di disturbo per logorarci'. Secondo ansa.it