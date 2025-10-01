Un anno di mostre al Museo | arriva Caleidoscopio

Tempo di lettura: 3 minuti Ottavo appuntamento con l’arte contemporanea al Museo Irpino, nell’ambito della rassegna Un anno di mostre al Museo, ideata e promossa dall’Amministrazione Provinciale di Avellino. La mostra è un’ulteriore tappa di un percorso iniziato cinque anni fa e teso ad indagare la dimensione caleidoscopica dei linguaggi visivi contemporanei. Del progetto Caleidoscopio scrive Andrea B. Del Guercio, curatore della mostra, critico d’arte, già titolare della cattedra di Storia dell’arte contemporanea e di Arte sacra moderna e contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano: “CALEIDOSCOPIO nasce nel 2017 ed ha seguito uno sviluppo espositivo articolato tra Italia, Germania, Cina e Danimarca, con l’obiettivo di affermare l’estensione dei sistemi espressivi e dei processi linguistici, permettendo una fruizione allargata e una conoscenza libera da restrizioni e parzialità; la successione degli eventi espositivi e l’attività editoriale ha rappresentato una modalità critico-curatoriale specifica, che si rinnova costantemente attraverso il confronto con il patrimonio artistico, nel dialogo con gli artisti e nella scelta delle opere e dei materiali, per poi interagire correttamente con lo spazio museale e consegnarsi all’osservazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

