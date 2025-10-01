Un altro tentativo di truffa dello specchietto a Fontaneto

Novaratoday.it | 1 ott 2025

È una delle truffe più vecchie per gli automobilisti, ma è ancora una delle più utilizzate. Questa volta però non ha funzionato il tentativo di raggiro ai danni di un giovane motociclista a Fontaneto D'Agogna.Il ragazzo stava transitando in una via abbastanza stretta quando ha sentito un rumore e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

altro tentativo truffa specchiettoTruffa dello specchietto: due arresti a Pianodardine - Sono stati arrestati i due autori della truffa dello specchietto che lunedì mattina hanno tentato di raggirare un anziano a Pianodardine, arrivando poi ad aggredirlo. ilmattino.it scrive

altro tentativo truffa specchiettoTentano la truffa dello specchietto a un 80enne, carabiniere libero dal servizio lo salva - Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una truffa dello specchietto ai danni di un 80enne: arrestate due persone per tentata estorsione e truffa ... Secondo fanpage.it

