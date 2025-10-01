Un altro incidente mortale a Genova | perde la vita un motociclista

Un altro incidente mortale a Genova, è avvenuto stamattina, mercoledì 1 ottobre 2025 in via Perlasca, più o meno di fronte all'Ikea. Morto un motociclista Il tragico schianto ha coinvolto un'automobile e una moto intorno alle ore 7:30, ancora da accertare la dinamica, secondo le prime. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova, ancora un incidente mortale - Incidente mortale questa mattina a Genova in via Perlasca, dove intorno alle 7:30 un'auto e una moto si sono scontrate. Segnala rainews.it

Scontro tra una moto e un’auto via Perlasca a Genova, morto un 58enne - Genova – Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via Perlasca, nella zona tra Campi e Cornigliano. Lo riporta ilsecoloxix.it