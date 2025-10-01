Un altro ' finto' carabiniere arrestato da quelli ' veri'

Bolognatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è presentato alla porta di un’anziana signora sostenendo di essere un carabiniere. E informandola che l’auto di suo marito era stata usata per una rapina in gioielleria. Per questo, doveva consegnargli i gioielli che aveva in casa per controllare che non corrispondessero alla refurtiva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: altro - finto

altro finto carabiniere arrestatoTentata truffa a un’anziana: nipote chiama il 112, arrestato finto carabiniere - Stava per trasformarsi nell’ennesima truffa ai danni di un’anziana, ma l’intervento tempestivo dei Carabinieri, quelli veri, ha ribaltato la situazione: un uomo è stato arrestato in flagranza dopo ave ... Secondo trnews.it

altro finto carabiniere arrestatoControlli dell'Arma, arrestato finto carabiniere. A Travagliato una serra di marijuana - Elevate sanzioni per oltre 18 mila euro a esercizi pubblici. Da brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Altro Finto Carabiniere Arrestato