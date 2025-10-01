Un albero di Ulivo per Andrea Massimo e Salvo | la cerimonia di piantumazione venerdì alle ore 17 | 00 al Savoia
L’evento è stato scelto come apertura del Sanacore Festival, la manifestazione dedicata ai giovani che si svolgerà a Monreale dal 3 al 5 ottobre L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
