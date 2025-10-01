Un aereo militare è caduto nel Parco nazionale di Sabaudia

Un aereo dell’aeronautica militare è caduto all’interno del Parco nazionale del Circeo del territorio di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo, appartenente al 70° stormo dell’Aeronautica Militare sarebbe un biposto, i cui occupanti sono al momento dispersi. Le operazioni di ricerca sono in corso: il velivolo, scomparso dai radar, viene cercato con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell’aeronautica militare. Secondo le prime ricostruzioni, il punto d’impatto sarebbe vicino a Cerasella, lungo la Migliara 49. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

