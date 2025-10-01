Un velivolo dell’ Aeronautica militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo, scomparso dai radar, è stato individuato grazie alle ricerche effettuate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno dell’Aeronautica Militare. A bordo si trovavano due persone, entrambe decedute nello schianto. Il punto dell’impatto sarebbe nella zona di Cerasell a, vicino al Monte Circeo, nei pressi della Migliara 49. Il velivolo coinvolto nell’incidente è T-260B del 70° Stormo di Latina, come riferisce l’Aeronautica Militare in una nota in cui si sottolinea che l’aereo era “in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un aereo dell’Aeronautica militare precipita all’interno del Parco del Circeo: due morti