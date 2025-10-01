Umano fiorire | la nuova poesia di Antonietta Gnerre
Umano fiorire di Antonietta Gnerre, edito da Passigli, è un viaggio poetico tra natura, spiritualità e coscienza. È uscito lo scorso giugno, per la casa editrice Passigli, l’ultima raccolta poetica di Antonietta Gnerre, Umano fiorire, un viaggio interiore e poetico che scaturisce dall’osservazione silenziosa e dall’ascolto profondo della natura, tra memoria, spiritualità e coscienza. Il dialogo costante tra l’infinitamente piccolo e il grande respiro del mondo scandisce un ritmo del narrare che si ritrova nelle quattro sezioni in cui è suddiviso l’itinerario poetico della Gnerre, che culmina in quella che da il titolo al libro, Umano fiorire, e in cui proprio il fiorire diventa un atto di crescita interiore in relazione con il creato, specchio del confronto che quotidianamente lega la vita personale e l’universo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Ci sono aspetti di noi che non emergono nei ruoli, nei titoli, nelle etichette. Spazi interiori che aspettano un contesto sicuro per fiorire.
La memoria, la spiritualità, la coscienza, ma anche l'osservazione attenta e profonda della natura, per cercare di comprendere
