Umano fiorire | la nuova poesia di Antonietta Gnerre

Umano fiorire di Antonietta Gnerre, edito da Passigli, è un viaggio poetico tra natura, spiritualità e coscienza. È uscito lo scorso giugno, per la casa editrice Passigli, l’ultima raccolta poetica di Antonietta Gnerre, Umano fiorire, un viaggio interiore e poetico che scaturisce dall’osservazione silenziosa e dall’ascolto profondo della natura, tra memoria, spiritualità e coscienza. Il dialogo costante tra l’infinitamente piccolo e il grande respiro del mondo scandisce un ritmo del narrare che si ritrova nelle quattro sezioni in cui è suddiviso l’itinerario poetico della Gnerre, che culmina in quella che da il titolo al libro, Umano fiorire, e in cui proprio il fiorire diventa un atto di crescita interiore in relazione con il creato, specchio del confronto che quotidianamente lega la vita personale e l’universo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

