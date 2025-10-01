Ultima Generazione | Roma quattro ore in cella per un cartello in borsa 12 giorni senza cibo

Una persona ha dovuto fare finta di vomitare per fare rallentare la macchina della polizia. Roma, 1 ottobre 2025  – Riportiamo alcune testimonianze delle 14 persone che  sabato scorso sono state trattenute per oltre 4 ore  dalle forze dell’ordine presso l’ufficio immigrazione di Tor Cervara. Le  persone coinvolte sono state fermate  in centro a Roma, nei pressi del Senato e del Pantheon, da più di 45 agenti. In particolare, le persone di fronte al Pantheon  sono state fermate mentre camminavano normalmente, senza neanche i cartelli visibili ma ancora chiusi in borsa. L’intento era esprimere solidarietà ad Alina, Beatrice e Serena, le tre scioperanti della fame arrivate oggi al dodicesimo giorno di protesta per il riconoscimento del genocidio da parte del governo e per la protezione della flotilla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

