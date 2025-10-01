UIL Scuola incontra 250 insegnanti tecnico-pratici Pizzo | Basta disparità nelle graduatorie di sostegno Intervento urgente in vista dell’aggiornamento del 2026

Nel pomeriggio di oggi, il segretario nazionale della UIL Scuola Rua, Paolo Pizzo, ha incontrato il gruppo DISS (Docenti ITP Specializzati sul Sostegno) alla presenza di oltre 250 insegnanti tecnico-pratici. L'incontro rappresenta un momento significativo di confronto e ascolto per una categoria che, nelle ultime settimane, ha visto le proprie rivendicazioni portate dall'organizzazione sindacale anche in sede parlamentare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it