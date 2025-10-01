UIL Scuola incontra 250 insegnanti tecnico-pratici Pizzo | Basta disparità nelle graduatorie di sostegno Intervento urgente in vista dell’aggiornamento del 2026
Nel pomeriggio di oggi, il segretario nazionale della UIL Scuola Rua, Paolo Pizzo, ha incontrato il gruppo DISS (Docenti ITP Specializzati sul Sostegno) alla presenza di oltre 250 insegnanti tecnico-pratici. L'incontro rappresenta un momento significativo di confronto e ascolto per una categoria che, nelle ultime settimane, ha visto le proprie rivendicazioni portate dall'organizzazione sindacale anche in sede parlamentare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: scuola - incontra
La nave scuola 'Mircea' a Bari, Leccese incontra delegazione militare rumena
Il Pd incontra i cittadini. Scuola, Pnrr e associazioni. Confronto con la segreteria
Capannori torna a scuola. Il Comune incontra i dirigenti e i docenti
LA SCUOLA DELL'INFANZIA INCONTRA LA DIRIGENTE SCOLASTICA...La visita della Dirigente Scolastica dott.ssa Mirella Amato nei plessi della scuola dell’infanzia è stato un momento significativo e positivo per tutti i membri della comunità scolastica. I ba - facebook.com Vai su Facebook
#12settembre Ghali incontra gli alunni della sua ex scuola: “Non mi piacevano tutte le materie ma capivo che studiare era una fortuna” - X Vai su X
Scuola: Uil, 'oltre 250 contratti a tempo, è emergenza sociale' - La scuola si presenta al via del nuovo anno con oltre 250mila contratti a tempo determinato, un dato che certifica un'emergenza sociale. Secondo ansa.it
Uil, in 10 anni in Italia perse mille scuole - In 10 anni l'Italia ha perso circa mille scuole e nei prossimi 10 ne perderà altrettante. Da ansa.it