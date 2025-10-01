UIL Scuola incontra 250 insegnanti tecnico-pratici Pizzo | Basta disparità nelle graduatorie di sostegno Intervento urgente in vista dell’aggiornamento del 2026

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, il segretario nazionale della UIL Scuola Rua, Paolo Pizzo, ha incontrato il gruppo DISS (Docenti ITP Specializzati sul Sostegno) alla presenza di oltre 250 insegnanti tecnico-pratici. L'incontro rappresenta un momento significativo di confronto e ascolto per una categoria che, nelle ultime settimane, ha visto le proprie rivendicazioni portate dall'organizzazione sindacale anche in sede parlamentare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuola - incontra

La nave scuola 'Mircea' a Bari, Leccese incontra delegazione militare rumena

Il Pd incontra i cittadini. Scuola, Pnrr e associazioni. Confronto con la segreteria

Capannori torna a scuola. Il Comune incontra i dirigenti e i docenti

Scuola: Uil, 'oltre 250 contratti a tempo, è emergenza sociale' - La scuola si presenta al via del nuovo anno con oltre 250mila contratti a tempo determinato, un dato che certifica un'emergenza sociale. Secondo ansa.it

Uil, in 10 anni in Italia perse mille scuole - In 10 anni l'Italia ha perso circa mille scuole e nei prossimi 10 ne perderà altrettante. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Uil Scuola Incontra 250