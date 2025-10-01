UGL lancia la Campagna Ottobre Mese della Sicurezza 2025 | formazione e prevenzione al centro
Per il leader dell’UGL Paolo Capone: “È prioritario puntare su percorsi educativi a partire dalle scuole e su iniziative di sensibilizzazione rivolte a imprese e lavoratori” Roma, mercoledì 1 ottobre 2025 – Si è svolta a Roma la conferenza stampa del Sindacato UGL durante la quale è stata pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: lancia - campagna
Il Partito Democratico lancia campagna per trasporti gratuiti: 750 milioni per studenti e famiglie. Schlein: “Costerebbero meno dei centri in Albania”
Dehors e tavolini, il Comune lancia la campagna per spiegare le nuove regole per l'occupazione di suolo pubblico
“Festa Azzurra“. Forza Italia lancia la campagna
Lavazza lancia il nuovo episodio della sua campagna globale con Steve Carell e John Krasinski @lavazza #Lavazza #spot - X Vai su X
Cateno De Luca lancia in anticipo la sua campagna elettorale a #giardininaxos: gli avversari intanto si dividono sulle auto-candidature a sindaco, con i soliti veti incrociati paesani e senza una strategia. Come due anni fa a #Taormina. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza Stampa UGL “Ottobre Mese della Sicurezza 2025” - (Meridiana Notize) Martedì 1o Ottobre, presso CEOforLIFE in Piazza di Montecitorio, si terrà la conferenza stampa “Proteggiti, Formati, Amati – La Sicurezza è un tuo diritto” promossa dal Sindacato UG ... Scrive meridiananotizie.it