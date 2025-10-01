UGL lancia la Campagna Ottobre Mese della Sicurezza 2025 | formazione e prevenzione al centro

Per il leader dell’UGL Paolo Capone: “È prioritario puntare su percorsi educativi a partire dalle scuole e su iniziative di sensibilizzazione rivolte a imprese e lavoratori” Roma, mercoledì 1 ottobre 2025 – Si è svolta a Roma la conferenza stampa del Sindacato UGL durante la quale è stata pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ugl lancia la campagna ottobre mese della sicurezza 2025 formazione e prevenzione al centro

UGL lancia la Campagna "Ottobre Mese della Sicurezza 2025": formazione e prevenzione al centro

Conferenza Stampa UGL “Ottobre Mese della Sicurezza 2025” - (Meridiana Notize) Martedì 1o Ottobre, presso CEOforLIFE in Piazza di Montecitorio, si terrà la conferenza stampa “Proteggiti, Formati, Amati – La Sicurezza è un tuo diritto” promossa dal Sindacato UG ... Scrive meridiananotizie.it

