Ufficio Design Italia | progettare spazi di lavoro che esprimono valore funzione e identità
Nel contesto attuale, l’ufficio ha cessato di essere uno sfondo neutro per diventare un fattore determinante nella strategia aziendale. Le imprese chiedono ambienti che facilitino la produttività, migliorino l’esperienza delle persone e riflettano il proprio stile organizzativo. Ufficio Design Italia, realtà con sede a Modena e una presenza consolidata su tutto il territorio nazionale, risponde a questa domanda da oltre trent’anni, offrendo soluzioni su misura per l’arredo professionale. L’approccio adottato dall’azienda non è quello del semplice fornitore di mobili. Al contrario, Ufficio Design Italia si propone come partner progettuale, capace di accompagnare il cliente dalla prima analisi fino alla configurazione finale, passando per tutte le fasi intermedie: rilievi, disegno tecnico, installazione, assistenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: ufficio - design
Ufficio Design Italia: trent’anni di eccellenza nell’arredamento per uffici - Con una storia costruita in oltre trent’anni di attività, Ufficio Design Italia rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore dell’arredamento per uffici. Da adnkronos.com
