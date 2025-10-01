Ufficiali nuovi dispositivi Nest e Google Home Speaker i primi dell’era Gemini for Home

Google ha annunciato due nuove Nest Cam, il nuovo Nest Doorbell e il nuovo Google Home Speaker, tutti compatibili con Gemini for Home. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Ufficiali nuovi dispositivi Nest e Google Home Speaker, i primi dell’era Gemini for Home

Google presenta la nuova generazione di Nest Cam e Nest Doorbell: sicurezza domestica più smart con l’AI - Google rinnova la linea Nest con nuove Cam e Doorbell dotati di intelligenza artificiale, video in 2K HDR e integrazione con Gemini for Home per una sicurezza domestica più precisa e personalizzata. Secondo news.fidelityhouse.eu

Google, la casa è più sicura con Nest Doorbell e Nest Cam di nuova generazione - Accanto ai nuovi dispositivi Nest, Google ha presentato anche il nuovo Google Home Speaker, il primo progettato specificamente per l’era Gemini. Lo riporta hdblog.it