UeD anticipazioni | una dama schiaffeggia un cavaliere Cristiana riprende Federico

La registrazione del 30 settembre di Uomini e Donne è stata sicuramente molto movimentata. Le riprese sono state incentrate prevalentemente sulle dinamiche del Trono Over, dove non sono mancati momenti molto concitati, come discussioni molto accese al punto da degenerare. Al Trono Classico, invece, gli animi sono stati molto più pacifici e riconciliativi. Volano ceffoni al Trono Over nella registrazione del 30 settembre di Uomini e Donne: cosa è successo. Le anticipazioni di Uomini e Donne inerenti la registrazione del 30 settembre, stando a quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti da Mario Lenti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

ued anticipazioni dama schiaffeggiaU&D, anticipazioni: Isabella schiaffeggia Christian, la scena rischia di essere tagliata - Martedì 30 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Segnala it.blastingnews.com

