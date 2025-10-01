Udine può finalmente riabbracciare la sua chiesa più antica

La pieve di Santa Maria di castello, prima e più antica chiesa di Udine che sorge sulla salita del colle del castello, tornerà ad accogliere fedeli e visitatori. Le sue porte si riapriranno Domenica 5 ottobre, alle 18, con il Rito di benedizione che sarà impartito dall’arcivescovo Riccardo Lamba. 🔗 Leggi su Udinetoday.it