Udienza Generale 1 ottobre 2025 Papa Leone XIV | L’amore è capace di rialzarsi dalle cadute

La Resurrezione di Cristo ci mostra come l'amore è capace di rialzarsi dalle cadute: è quanto emerge dal discorso di papa Leone XIV all'Udienza Generale di oggi. Proseguono le catechesi di papa Leone all'Udienza Generale del mercoledì. Oggi, 1 ottobre, la riflessione del pontefice rivolta ai numerosi pellegrini in piazza San Pietro ha preso inizio.

