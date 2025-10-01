Ucraina Zelensky | Situazione critica a Zaporizhzhia
Milano, 01 ott. (askanews) - "Situazione critica" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram. "A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata disconnessa dalla rete elettrica. Attualmente è alimentata solo da generatori diesel. Si tratta di una condizione estremamente pericolosa. I generatori, come la centrale stessa, non sono progettati per funzionare così a lungo in questo regime. Abbiamo già ricevuto informazioni secondo cui uno dei generatori è fuori uso", ha dichiarato Zelensky. "Sono proprio i russi, con i loro attacchi, a impedire la riparazione delle linee elettriche e il ripristino della sicurezza di base", ha proseguito il leader ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
