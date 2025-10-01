Ucraina Zelensky | La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni
(LaPresse) Presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina si è creata una situazione critica a causa di un’interruzione di corrente. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso video. “È il settimo giorno ormai e tra l’altro, non si è mai verificata un’emergenza simile alla centrale”, ha spiegato. “La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica. È alimentata da generatori diesel. I generatori e la centrale non sono progettati per questo e non hanno mai funzionato in questa modalità per così tanto tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
#Ucraina , l’allarme di #Zelensky: “Situazione critica” nella centrale #nucleare di #Zaporizhzhia - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina , l’allarme di #Zelensky: “Situazione critica” nella centrale #nucleare di #Zaporizhzhia - X Vai su X
Zelensky: "Alla centrale di Zaporizhzhia situazione critica". Violenta tempesta a Odessa, nove morti - Kiev, "nella notte 49 droni e 4 missili balistici russi" Nella notte i russi hanno attaccato con 49 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi, un missile antinave Onyx e quattro missili balistici Iskander ... Riporta msn.com
Ucraina, Zelensky: "La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni" - (LaPresse) Presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è creata una situazione critica a causa di un'interruzione di corrente. stream24.ilsole24ore.com scrive