Kiev, 1 ott. (Adnkronos) - La principessa Anna ha fatto una visita a sorpresa in Ucraina, ieri, per sottolineare le "esperienze traumatiche dei bambini che vivono in prima linea nel conflitto". Lo ha reso noto Buckingham Palace. La sorella di re Carlo ha voluto lasciare un orsacchiotto di peluche presso un memoriale per i bambini uccisi dopo l'invasione russa su vasta scala e ha parlato con alcuni giovani che erano stati sottratti alle loro famiglie dalle forze russe. Ha inoltre discusso con il presidente Volodymyr Zelensky del sostegno del Regno Unito all'Ucraina e della resistenza del Paese. La visita ufficiale, effettuata su richiesta del ministero degli Esteri britannico, avviene poche settimane dopo che il nipote, il principe Harry, ha fatto una visita a sorpresa ai veterani feriti di guerra a Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: principessa Anna in vista ufficiale per i bambini traumatizzati dalla guerra