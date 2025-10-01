Ucraina pioggia di droni russi Attacco aereo su Kharkiv

In Ucraina pioggia di droni russi. Un attacco aereo sulla città di Kharkiv ha ferito sei persone durante la notte. Si registrano vittime anche a causa di una alluvione. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

