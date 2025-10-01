Ucraina pioggia di droni russi Attacco aereo su Kharkiv

In Ucraina pioggia di droni russi. Un attacco aereo sulla città di Kharkiv ha ferito sei persone durante la notte. Si registrano vittime anche a causa di una alluvione. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.

Maxi attacco russo sull’Ucraina: pioggia di droni e missili. Zelensky oggi da Mattarella

Guerra in Ucraina, arriva l’attacco più forte della Russia su Kiev: pioggia di droni e i centinaia di velivoli “kamikaze”

Pioggia di droni e missili russi su Kiev: 2 morti e 13 feriti. La diretta delle Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio: la Polonia alza i jet dopo la raffica di droni russi - Attacco notturno sulla capitale ucraina: droni e missili russi segnano un nuovo capitolo della guerra in Ucraina.

Ucraina, pioggia di droni e missili su Kiev, jet polacchi in volo - Un diluvio di bombe, dodici ore di raid: è stata l'ennesima notte da incubo quella di domenica per l' Ucraina a fronte di uno dei più massicci attacchi russi degli ultimi mesi, che ha spinto anche la ...