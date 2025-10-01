Ucraina operatore russo | Situazione Zaporizhzhia sotto controllo

(Adnkronos) – Il gestore di nomina russa della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ha dichiarato che la situazione presso la struttura occupata è "sotto controllo", un giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di ''situazione critica'' spiegando che ''da 7 giorni è in situazione di emergenza'' dopo un bombardamento russo.. "La situazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

