Una violenta ondata di maltempo ha travolto Odessa, in Ucraina, provocando gravi allagamenti, smottamenti e la formazione di voragini nelle strade. In poche ore, una pioggia eccezionale ha sommerso la città, causando la morte di almeno nove persone e costringendo i soccorritori a intervenire per aiutare centinaia di residenti. Il nubifragio ha trasformato le vie urbane in fiumi in piena, sommergendo auto e abitazioni e provocando danni ingenti alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Odessa colpita da piogge torrenziali: inondazioni e crolli