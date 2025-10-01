Ucraina | Macron ' indagini su petroliera sospettata di far parte flotta ombra russa'
Parigi, 1 ott. (AdnkronosAfp) - La Francia sta indagando su una petroliera sospettata di far parte della "flotta ombra" clandestina russa per "gravi reati". Lo ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron, senza però confermare le segnalazioni di un collegamento con misteriosi voli di droni in Danimarca. "L'equipaggio ha commesso reati molto gravi, che giustificano l'attuale procedura giudiziaria", ha dichiarato Macron ai giornalisti durante il vertice dei leader dell'Ue a Copenaghen. "Resterò molto cauto", ha affermato quando gli è stato chiesto di un possibile collegamento tra la nave e i voli dei droni sulla Danimarca, sottolineando che l'operazione ha evidenziato l'importanza degli sforzi europei per fermare la "flotta ombra" di imbarcazioni che aiuta la Russia a eludere le sanzioni occidentali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
