Ucraina le crepe nel muro dei droni immaginato da Von der Leyen
Si svolgerà in un clima da «guerra ibrida», in una Copenaghen blindata, il vertice dei leader europei. Sotto l’attacco di droni da giorni, le autorità danesi hanno ricevuto manforte da . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: ucraina - crepe
In un contesto di crescente impazienza per la riluttanza del Cremlino a partecipare a colloqui diretti con l'Ucraina, Washington sta valutando la possibilità di fornire a Kiev missili Tomahawk, secondo quanto dichiarato dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Van - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, von der Leyen sogna «la svolta nel conflitto» sull’onda dei droni - I leader europei si riuniscono a Copenaghen per mettere in campo quella che secondo la leader Ue dovrebbe essere «un’azione decisiva» per mettere fine alla guerra ucraina. editorialedomani.it scrive
Nasce il muro di droni Ue per l’Ucraina (e non solo) - Il comun denominatore è la guerra fredda, ieri come oggi, che racconta di una contrapposizione che resta aspra, coinvolgendo ancora una volta i Paesi della c ... Da formiche.net