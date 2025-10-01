Ucraina la principessa Anna a Kiev | omaggio ai bambini vittime della guerra
La principessa Anna in visita a Kiev: omaggio alle vittime e sostegno ai soldati. La sorella di re Carlo ha visitato a sorpresa la capitale ucraina, accompagnata dal presidente Volodymyr Zelensky e dalla first lady Olena Zelenska. Obiettivo della visita: richiamare l’attenzione sul dramma vissuto dai bambini nelle zone di guerra. La principessa ha deposto un peluche al memoriale dedicato ai minori uccisi nel conflitto e ha incontrato veterani feriti in un centro di riabilitazione. La visita arriva a pochi giorni da un massiccio attacco russo, che ha colpito Kiev con droni e missili, causando almeno quattro vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - principessa
Ucraina: principessa Anna in vista ufficiale per i bambini traumatizzati dalla guerra
Adele Crudele si ritrova catapultata nel Paese delle Fiabe Sfatate, un mondo meraviglioso dove tutti possono realizzare i loro sogni! Ma quella che tutti soprannominano Principessa Barbecue è preceduta da una reputazione esplosiva che stona con la calma - facebook.com Vai su Facebook
La principessa Anna in Ucraina, visita bambini vittime di guerra - Nuova visita a sorpresa di un reale britannico a Kiev, in segno di solidarietà all'Ucraina in guerra con la Russia. Riporta msn.com
Missione segreta della principessa Anna a Kiev, l'incontro con Zelensky (la visita di Harry in Ucraina un mese fa) - La sorella e braccio destro di re Carlo III, è arrivata ieri in segreto a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino e reso omaggio alle vittime della guerra ... Scrive msn.com