Ucraina la principessa Anna a Kiev | omaggio ai bambini vittime della guerra

La principessa Anna in visita a Kiev: omaggio alle vittime e sostegno ai soldati. La sorella di re Carlo ha visitato a sorpresa la capitale ucraina, accompagnata dal presidente Volodymyr Zelensky e dalla first lady Olena Zelenska. Obiettivo della visita: richiamare l’attenzione sul dramma vissuto dai bambini nelle zone di guerra. La principessa ha deposto un peluche al memoriale dedicato ai minori uccisi nel conflitto e ha incontrato veterani feriti in un centro di riabilitazione. La visita arriva a pochi giorni da un massiccio attacco russo, che ha colpito Kiev con droni e missili, causando almeno quattro vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

