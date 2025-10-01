Ucraina Kiev | Sito nucleare di Chernobyl senza elettricità dopo attacco russo | Vertice Ue Copenaghen Danimarca | Abbiamo il mandato per abbattere i droni la guerra ibrida riguarda tutti
Zelensky: "La centrale di Zaporizhzhia è in emergenza da sette giorni". Polonia, arrestato un ucraino per le esplosioni al gasdotto Nord Stream. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ucraina - kiev
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Ucraina news oggi, allarme di Kiev per centrale Zaporizhzhia: Russia smentisce - X Vai su X
UCRAINA | Mosca: "Kiev provocherà Polonia, vuole la Nato in guerra. Possibili attacchi di commando russi e bielorussi filo-ucraini". Raid russo su Sumy. Zelensky: "Nostri esperti anti-droni arrivati in Danimarca" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, centrale Zaporizhzhia senza elettricità: "Rischio nuova Chernobyl". Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, centrale Zaporizhzhia senza elettricità: 'Rischio nuova Chernobyl'. tg24.sky.it scrive
Blackout record a Zaporizhzhia, Kiev: “Tentano di collegarla alla rete russa”. Perché si teme l’incidente nucleare - Gli specialisti nucleari di Greenpeace hanno analizzato immagini satellitari che mostrano la costruzione di nuove linee elettriche collegate alla rete russa, fino a 200 km ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it