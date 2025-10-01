Ucraina ex Segretario Nato Stoltenberg | Proposi ' soluzione finlandese' a Zelensky per far finire la guerra ma lui volle continuare

Nel nuovo libro di Stoltenberg, "On My Watch", l'ex segretario Nato rivela come Zelensky abbia rifiutato una “soluzione alla finlandese” per porre fine al conflitto, puntando invece a prolungare la guerra con il sostegno di Nato L'ex Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ucraina, ex Segretario Nato Stoltenberg: "Proposi 'soluzione finlandese' a Zelensky per far finire la guerra, ma lui volle continuare"

