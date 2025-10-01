Twilight torna al cinema: la magia della saga rivive ad ottobre e novembre negli UCI Cinemas. Aperte le prevendite Vent’anni dopo l’uscita del romanzo di Stephenie Meyer, gli spettatori rivivranno sul grande schermo il fenomeno mondiale che ha conquistato un’intera generazione, interpretato da Kristen Stewart e Robert Pattinson UCI Cinemas annuncia il ritorno sul grande schermo di una delle saghe più amate di sempre: Twilight. Per celebrare il fenomeno che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, infatti, i film della saga tornano in tutte le sale del circuito in alcune date selezionate, da ottobre a novembre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - UCI Cinemas: torna in sala la saga di Twilight