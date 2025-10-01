Uccise l' ex compagna a coltellate ergastolo per Cim
Omer Cim è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della ex compagna, Celine Frei Matzohl, avvenuta la sera del 12 agosto 2023 a Silandro. La decisione dei giudici della Corte d’assise rispecchia così la richiesta dell’accusa.Il 29enne di origini turche è stato condannato per il reato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: uccise - compagna
Uccise la compagna a coltellate. Ergastolo confermato a Vultaggio
Uccise la compagna a Casoli, i giudici: "Non voleva che lei lo lasciasse"
Uccise la sua ex compagna 21enne a Bolzano, chiesto l'ergastolo per Omer Cim
Sconto di pena di tre anni per l'uomo che uccise la compagna (che voleva lasciarlo) con 45 coltellate - facebook.com Vai su Facebook
Uccise la compagna e convisse con il corpo per due giorni. Arriva lo “sconto” di pena per il marito - X Vai su X
Uccise la ex 21enne a Silandro, condannato all'ergastolo - È stato condannato all'ergastolo, come richiesto dall'accusa, Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell'omicidio pluriaggravato della sua ex compagna Celine Frei M ... Scrive msn.com
Uccise la sua ex con nove coltellate: chiesto l'ergastolo per Omer Cim - Tentò la fuga e venne fermato solo grazie ai Carabinieri che spararono alle gomme della sua auto poco prima che varcasse il confine. Segnala ildolomiti.it