Uccise l' ex compagna a coltellate ergastolo per Cim

Omer Cim è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della ex compagna, Celine Frei Matzohl, avvenuta la sera del 12 agosto 2023 a Silandro. La decisione dei giudici della Corte d’assise rispecchia così la richiesta dell’accusa.Il 29enne di origini turche è stato condannato per il reato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
