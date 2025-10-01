Uccise l' ex compagna a coltellate ergastolo per Cim

Trentotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omer Cim è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della ex compagna, Celine Frei Matzohl, avvenuta la sera del 12 agosto 2023 a Silandro. La decisione dei giudici della Corte d’assise rispecchia così la richiesta dell’accusa.Il 29enne di origini turche è stato condannato per il reato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uccise - compagna

Uccise la compagna a coltellate. Ergastolo confermato a Vultaggio

Uccise la compagna a Casoli, i giudici: "Non voleva che lei lo lasciasse"

Uccise la sua ex compagna 21enne a Bolzano, chiesto l'ergastolo per Omer Cim

uccise ex compagna coltellateUccise la ex 21enne a Silandro, condannato all'ergastolo - È stato condannato all'ergastolo, come richiesto dall'accusa, Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell'omicidio pluriaggravato della sua ex compagna Celine Frei Matzohl. Riporta msn.com

uccise ex compagna coltellateUccise la sua ex con nove coltellate: chiesto l'ergastolo per Omer Cim - Tentò la fuga e venne fermato solo grazie ai Carabinieri che spararono alle gomme della sua auto poco prima che varcasse il confine. Come scrive ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Uccise Ex Compagna Coltellate