Nova Milanese (Monza Brianza), 1 ottobre 2025 - Chiesta la condanna a 20 anni di reclusione e 10 anni di residenza psichiatrica per l'esecuzione della misura di sicurezza sulla pericolosità sociale per infermità parziale di mente. Così ha concluso oggi la pm della Procura di Monza Sara Mantovani per Giuseppe Caputo, il 62enne che il 24 ottobre dell'anno scorso ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese, la nuova perizia: è solo seminfermo di mente