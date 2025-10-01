Uccise a coltellate l’amico a Oltrona San Mamette | ora ottiene uno sconto di pena
Oltrona San Mamette, 1 ottobre 2025 – Luca De Bonis rinuncia all’Appello e ottiene uno sconto di pena nel processo per l’omicidio di Manuel Millefanti. Così diventata definitiva la condanna per il delitto avvenuto la notte del 22 gennaio 2024, quando De Bonis, 36 anni di Appiano, aveva sferrato una coltellata mortale al cuore dell’amico Manuel Millefanti, 43 anni, nella sua abitazione di Oltrona, in via Marconi. Luca De Bonis, 35 anni, processato con rito abbreviato per l'omicidio dell'amico Manuel Millefanti a Oltrona. La difesa chiede perizia farmacologica. Il processo. Il processo con rito abbreviato a Como lo scorso 29 gennaio, si era concluso con una condanna a 16 anni di reclusione, ma la decisione di rinunciare all’impugnazione, accettando la sentenza di primo grado, gli ha garantito uno sconto di pena, portando la condanna irrevocabile a 13 anni e 4 mesi di carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: uccise - coltellate
