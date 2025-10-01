Uccide moglie e figlio nel Beneventano Salvatore Ocone ha confessato

(Adnkronos) – Ha confessato nella notte, dopo un'ora e mezza di interrogatorio, Salvatore Ocone, operaio 58enne ritenuto l'autore del femminicidio della moglie Elisa Polcino e dell'omicidio del figlio 15enne Cosimo. Il primo delitto è avvenuto in casa a Paupisi, in provincia di Benevento, mentre il corpo senza vita del minore è stato ritrovato in serata in . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

Benevento, uccide la moglie Elisa e il figlio di 15 anni con un sasso: fermato dopo una fuga di 13 ore. In fin di vita la figlia 16enne - X Vai su X

Uccide la moglie a colpi di pietra, rintracciato il marito. Morto uno dei figli: https://cityne.ws/gAPj8 - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia nel Beneventano, uccide la moglie a colpi di pietra e poi il figlio di 15 anni: l'uomo ha confessato gli omicidi - Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano, ... Si legge su affaritaliani.it

Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, l'uomo ha confessato. Gravissima la figlia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, l'uomo ha confessato. Segnala tg24.sky.it