Uccide moglie e figlio nel Beneventano il figlio maggiore | Continuava a prendere farmaci antidepressivi ed era sotto cura

"Avrebbero festeggiato 25 anni di matrimonio", così il figlio maggiore della famiglia Ocone a "Dentro la Notizia".

Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, l'uomo ha confessato. Gravissima la figlia. A #StorieItaliane la ricostruzione della vicenda e il drammatico racconto della cugina della vittima.

Orrore nella provincia di Benevento: uccide la moglie e il figlio, la figlia è stata trovata in gravissime condizioni

Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, l'uomo ha confessato.

Uccide la moglie e un figlio, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi; i figli colpiti in casa, poi la fuga - Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. Riporta ilmattino.it