Uccide moglie e figlio la figlia è gravissima | le prime parole dopo l’orrore

Un tragico femminicidio ha scosso la piccola comunità di Paupisi, in provincia di Benevento, dove Elisabetta Polcino, 49 anni, è stata brutalmente uccisa dal marito Salvatore Ocone, 58 anni. La tragedia si è consumata nella mattina di ieri, a pochi giorni dal 25° anniversario del loro matrimonio. Il paese, con appena 1.400 abitanti alle falde del monte Taburno, era pronto a festeggiare un traguardo che, invece, si è trasformato in un incubo. È durato circa un’ora e mezza l’interrogatorio dell’uomo, che è stato rintracciato in provincia di Campobass dopo la morte della moglie e di uno dei due figli portati via con la forza (l’altra è gravissima in ospedale). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uccide moglie e figlio, la figlia è gravissima: le prime parole dopo l’orrore

