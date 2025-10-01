Uccide moglie e figlio la figlia é gravissima | la terribile ipotesi

Il piccolo centro di Paupisi, in provincia di Benevento, è stato teatro di un drammatico femminicidio che ha lasciato il paese attonito. Elisabetta Polcino, 49 anni, è stata uccisa nella sua abitazione dal marito Salvatore Ocone, 58 anni, in un contesto che si sarebbe dovuto tingere di festa per il prossimo 25° anniversario di matrimonio. La tragedia si è consumata in poche ore, stravolgendo la quotidianità di una comunità di circa 1.400 anime. Nelle ultime ore, al dramma familiare si è aggiunta la notizia devastante della morte del figlio 15enne della coppia e del ritrovamento della figlia 17enne in fin di vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Uccide moglie e figlio, la figlia é gravissima: la terribile ipotesi

