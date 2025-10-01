Uccide la moglie e un figlio

Il dramma si consuma al calar della sera, quando la caccia all’uomo volge al termine e prende posto una contabilità crudele e insostenibile di vite spezzate. Una donna uccisa, suo figlio Cosimo, quindicenne morto, e l’altra figlia, sedicenne, in fin di vita. L’assassino è il marito, il padre dei ragazzi. Tutto ha inizio poco prima delle 8, ma nessuno sa davvero cosa sia accaduto nel corso dell’ennesima lite esplosa tra Elisabetta Polcino, chiamata da tutti Elisa, 49 anni, e il marito Salvatore Ocone, agricoltore di 58, con un passato in polizia. I due figli della coppia, 15 e 16 anni, sono già nella loro Opel Mokka nera, ferma nel cortile della villetta rurale di Contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccide la moglie e un figlio

