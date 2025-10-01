Uccide la moglie e un figlio Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi

Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. L'uomo ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Uccide la moglie e un figlio, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

Benevento, uccide la moglie Elisa e il figlio di 15 anni con un sasso: fermato dopo una fuga di 13 ore. In fin di vita la figlia 16enne - X Vai su X

Uccide la moglie a colpi di pietra, rintracciato il marito. Morto uno dei figli: https://cityne.ws/gAPj8 - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la moglie e un figlio, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi - Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. Riporta ilmattino.it

Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga: ammazzati a colpi di pietra, gravissima l’altra figlia - E’ durata dodici ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58 enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso all’alba nel suo letto la moglie, Elisa Polcino di 49, colpendola alla testa con forse una pi ... Come scrive ilfattonisseno.it