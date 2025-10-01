Uccide la moglie e un figlio Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi; i figli colpiti in casa poi la fuga

Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. L'uomo ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Uccide la moglie e un figlio, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi; i figli colpiti in casa, poi la fuga

In questa notizia si parla di: uccide - moglie

Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Uccide il suocero a coltellate e tenta di sgozzare l’ex moglie, il video dell’omicidio: ecco cos’è successo

Benevento, uccide la moglie Elisa e il figlio di 15 anni con un sasso: fermato dopo una fuga di 13 ore. In fin di vita la figlia 16enne - X Vai su X

Uccide la moglie a colpi di pietra, rintracciato il marito. Morto uno dei figli: https://cityne.ws/gAPj8 - facebook.com Vai su Facebook

Salvatore Ocone confessa: «Li ho uccisi io». I figli colpiti a sassate dopo la moglie, poi caricati in auto. La 16enne lotta tra la vita e la morte - Ha ammesso ogni responsabilità Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l’altra figlia ... Da leggo.it

Uccide la moglie e un figlio, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi - Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. Segnala msn.com