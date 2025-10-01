Ubriaco e senza patente travolge e uccide una donna in bicicletta | Valeria Di Lorenzo aveva 43 anni

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Pescara. Valeria Di Lorenzo, una donna di 43 anni, è morta dopo essere stata travolta da un?auto in via Rio Sparto mentre attraversava in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ubriaco e senza patente travolge e uccide una donna in bicicletta: Valeria Di Lorenzo aveva 43 anni

