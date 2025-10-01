Ubriaco e senza patente Incidente mortale Valeria travolta e uccisa in pieno centro
Un dramma improvviso ha sconvolto Pescara nel pomeriggio di martedì, quando una donna di 43 anni ha perso la vita in seguito a un terribile incidente stradale. L’impatto è avvenuto in via Rio Sparto, lungo un attraversamento ciclabile, dove Valeria Di Lorenzo stava passando a bordo della sua bici elettrica. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’urto è stato così violento da provocarne la morte sul colpo. >> “Un inferno a bordo”. Scoppia epidemia sulla nave da crociera, cosa sta succedendo Le prime ricostruzioni raccontano una dinamica tanto assurda quanto tragica. La vittima stava attraversando in sella alla sua bici quando una Mercedes Classe A, invece di fermarsi, ha tentato un sorpasso azzardato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
