Ubisoft e Tencent hanno annunciato la nascita di Vantage Studios, una nuova realtà che avrà il compito di occuparsi delle proprietà intellettuali più importanti del publisher francese, tra cui Assassin’s Creed, Rainbow Six e Far Cry. Lo studio debutta oggi con una struttura imponente: circa 2.300 sviluppatori, provenienti da alcuni dei team Ubisoft più rilevanti a livello globale, tra cui quelli di Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Sofia e Barcellona. Come riportato da Eurogamer, la leadership del progetto è stata affidata a Christophe Derennes e Charlie Guillemot, che guideranno il team mantenendo un approccio innovativo: Vantage Studios infatti si muoverà secondo un modello meno centralizzato rispetto a Ubisoft tradizionale, lasciando a ciascun gruppo di sviluppo una maggiore autonomia decisionale sui propri progetti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ubisoft e Tencent creano Vantage Studios, team che si occuperà di Assassin’s Creed, Rainbow Six e Far Cry

